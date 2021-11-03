Барнаульский планетарий откроется в новом здании в декабре

В новом здании готовятся установить оборудование. Фото: Олег УКЛАДОВ

Многострадальный барнаульский планетарий может начать работать в здании бывшего кинотеатра «Родина» уже к концу этого года. Об этом «КП-Барнаул» рассказал председатель комитета по культуре города Валерий Паршков.

- На сегодняшний день продолжаем оформление здания в муниципальную собственность для последующей передачи планетарию, перезаключаем договоры на тепло, электроэнергию и прочее. Параллельно идет ремонт по приспособлению зрительного зала под планетарий. Уже приступили к чистовой отделке, у нас побывали специалисты с Нижнего Новгорода, которые будут монтировать аппаратуру. К декабрю произведем ее установку и наладку, зал планируем открыть к концу декабря, - сообщил Пашков.

До переезда планетарий находился в историческом здании Крестовоздвиженской церкви в парке «Изумрудный». Закон о передаче имущества религиозным организациям, которое находилось в их владении до 1918 года, был принят в России еще в 2010 году. Вопрос «выселения» планетария остро встал в 2018-ом. Это привело к возмущению жителей, но в результате нашелся компромисс – планетарию отдали здание кинотеатра.

Открытие первого зала в новом здании – лишь первоначальный этап большого проекта. Впоследствии там появится выставочный зал, помещения для кружков.

- Администрация уже выделила деньги на проектирование на 2022 год. Нам понадобится два-три года, чтобы привести все в задуманный вид. Будем делать блоками, чтобы это не мешало текущей работе планетария, - рассказал Валерий Паршков.