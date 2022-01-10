Пробки в Барнауле 10 января 2022 года: в понедельник краевую столицу сковали 9-балльные заторы

Первый рабочий день для многих жителей краевой столице начался с затрудненной обстановке на дорогах Фото: Анна СЕМИНА

Первый рабочий день для многих жителей краевой столице начался с затрудненной обстановке на дорогах. Пробки в Барнауле 10 января 2022 года оценивают в девять баллов. Данные приводит сервис 2GIS. Осложняют ситуацию погодные условия: снег и гололедица.

По данным сервиса, наиболее тяжелая ситуация для автомобилистов утром была на следующих участках: улица Попова, на Павловском тракте от Малахова до Строителей, улица Власихинская, проспекты Ленина, Калинина и Красноармейский и на многих других участках, в том числе в спальных районах.

Добавим, что движение из-за пробок затруднено и на Змеиногорском тракте на участке от онкоцентра до телецентра

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