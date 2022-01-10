На Алтае 10 января синоптики обещают до - 16 градусов

На дорогах сильная гололедица Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 10 января температура воздуха составит -6... -11 градусов, местами столбики термометров опустятся до -16 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр. Синоптики предупреждают о похолодании в течение дня.

- В отдельных районах снег, метель. На дорогах сильная гололедица, - добавляют синоптики.

Ветер будет дуть юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 16 метров в секунду. В Барнауле будет -7... -9 градусов. В начале дня синоптики прогнозируют небольшой снег.

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