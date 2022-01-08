Девушка погибла в результате жесткого ДТП на Алтае

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего Фото: Олег УКЛАДОВ

7 января на трассе «Барнаул – Павловск – граница с Новосибирской областью» в Шелаболихинском районе произошло жесткое ДТП. В результате аварии погибла 23-летняя девушка. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

– По предварительным данным, мужчина 2000 года рождения управляя автомобилем Nissan Almera, двигаясь со стороны села Шелаболиха в сторону города Камен-на-Оби, выехал на предназначенную для встречного движения сторону дороги, где допустил столкновение с автомобилем Renault Duster, которым управлял мужчина 1974 года рождения, – сообщают в пресс-службе регионального МВД.

В результате ДТП 23-летняя девушка-пассажир Nissan Almera скончалась, пока медики везли ее в больницу. Еще один пассажир авто и водитель были госпитализированы. Также пострадали два человека, ехавших во второй иномарке. Их также отвезли в больницу.