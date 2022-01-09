Больше 3 млн рублей потеряла жительница Алтая на “инвестициях”

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Шебалихинского района потеряла больше 3 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Как сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай, мошенники втянули ее в аферу под предлогом игры на бирже.

39-летняя женщина искала дополнительный заработок в интернете и увидела рекламное объявление брокерской компании «Panteracaptrde». Она перешла по ссылке на сайт и заполнила анкету, а спустя время ей позвонил неизвестный и предложил заработать на ценных бумагах, пообещав хорошую прибыль.

- После регистрации на специальной платформе, аферист попросил внести на лицевой счет стартовый капитал. При этом лже-брокер объяснил, что чем крупнее будет взнос, тем больше женщина заработает, - отметили в полиции.

В итоге женщина в течение двух недель вносила деньги на свой биржевый счет, в том числе средства, которые заняла в долг у знакомых. Всего она внесла 3,2 млн рублей. После этого мошенник пообещал, что через пару дней она сможет перевести на счет приличную сумму. Тогда “инвестор” поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.