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Общество9 января 2022 3:45

Больше 3 млн рублей потеряла жительница Алтая на “инвестициях”

Женщина хотела получить дополнительный доход
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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По данному факту возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Шебалихинского района потеряла больше 3 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Как сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай, мошенники втянули ее в аферу под предлогом игры на бирже.

39-летняя женщина искала дополнительный заработок в интернете и увидела рекламное объявление брокерской компании «Panteracaptrde». Она перешла по ссылке на сайт и заполнила анкету, а спустя время ей позвонил неизвестный и предложил заработать на ценных бумагах, пообещав хорошую прибыль.

- После регистрации на специальной платформе, аферист попросил внести на лицевой счет стартовый капитал. При этом лже-брокер объяснил, что чем крупнее будет взнос, тем больше женщина заработает, - отметили в полиции.

В итоге женщина в течение двух недель вносила деньги на свой биржевый счет, в том числе средства, которые заняла в долг у знакомых. Всего она внесла 3,2 млн рублей. После этого мошенник пообещал, что через пару дней она сможет перевести на счет приличную сумму. Тогда “инвестор” поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.