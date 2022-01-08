Барнаульцы пожаловались на гололед в снежном городке на площади Сахарова

В этом году на площади Сахарова не строили горки Фото: Татьяна Гейнрих

Жители Барнаула пожаловались на гололед в снежном городке на площади Сахарова. Сообщение опубликовали в паблике «Barnaul 22».

– Ледяной лабиринт на пл. Сахарова - место для травм. Под ногами сплошной лед. Дети падают на спины. Зато горки ни одной нет, «это же опасно». Вот администрация заботится о наших детях, – написали в публикации.

В комментариях некоторые пользователи поддержали автора, другие обвинили в излишнем недовольстве.

Напомним, ранее сообщалось, что более 2 тысяч жителей Алтайского края пострадали из-за гололеда.