Более 2 тысяч жителей Алтайского края пострадали из-за гололеда

Люди получают различные травмы Фото: Олег УКЛАДОВ

Резкое похолодание и лед на дорогах – основная причина зимних травм. В такие дни количество обращений в медучреждения региона достигает максимальных значений. Всего с начала зимы из-за гололеда в Алтайском крае пострадали более 2 тыс. человек. Врачи рассказали о типичных повреждениях, а также о том, как уберечь себя.

Частые травмы

Первые пациенты, получившие травмы на скользких дорогах, стали обращаться в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи 8 ноября.

– Мы сегодня в боевой готовности, потому что после потепления пришли минусовые температуры, отделение настроено на прием, – сказал Сергей Кузнецов, заведующий травматологическим отделением №1 краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

Люди поступают с различными травмами: чаще всего это переломы конечностей, ушибы, растяжения, переломы грудной клетки. Также иногда горожане падают на плечо или же поступают с черепно-мозговыми травмами, ударяясь головой о лед.

Эксперты советуют не затягивать поход в больницу. Насторожить могут боли и дискомфорт. Точный диагноз может установить только врач.

– Даже от простого падения у пожилого человека может произойти перелом шейки бедра, – рассказывает врач. – Это тот диагноз, который доставляет много проблем. Во-первых, человек не может самостоятельно передвигаться, во-вторых, у пенсионеров есть сопутствующие заболевания, и мы очень тщательно подходим к таким операциям, как эндопротезирование. Иногда не можем их провести из-за тяжести сопутствующей патологии.

Поможет операция

Из-за пандемии пожилые люди стараются реже выходить из дома, поэтому в последнее время в больницы чаще обращаются люди среднего возраста и молодежь. Одна из пациенток – студентка АГМУ Арина, которая сломала ногу.

– Вечером я вышла в магазин. Когда переходила дорогу на перекрестке, упала на ногу и сломала ее. Прохожие вызвали скорую, меня доставили в больницу. Сразу было понятно, что это перелом. Нога была вывернута и сначала онемела, а потом начала болеть. В больнице сделали снимок, наложили гипс, предстоит операция,– сказала девушка.

В сломанную ногу установят штифт с блокирующими винтами. Врачи предполагают, что после операции девушка встанет на ноги и сможет передвигаться без костылей уже через полтора-два месяца. Сейчас Арине придется перейти на дистанционное обучение до тех пор, пока она окончательно не поправится.

– Медицина не стоит на месте. Есть переломы, которые не требуют оперативного лечения, например, без смещения. Но если мы видим, что сращение такого перелома займет больше трех месяцев, и потом еще потребуется длительная реабилитация движений, то мы все равно оперируем таких больных, чтобы уменьшить сроки их нахождения на больничном, – отметил Сергей Кузнецов.

Если бы не операция, то Арине предстояло было быть в гипсе около полугода.

Как не пострадать

Чтобы не упасть, врачи советуют отказаться от обуви с высоким каблуком. Утром желательно делать зарядку, чтобы мышцы были разогреты. Кроме того, нужно носить свободную одежду, не засовывать руки в карманы, чтобы проще удержать равновесие.

– Следует передвигаться не торопясь, медленными шагами. Нужно купить хорошую зимнюю обувь с протектором, не скользящую, – отметил

Константин Карапыш, заведующий травмпунктом краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

Цифры

Больше всего травм люди получают в междворовых проездах – 270 случаев, во дворах было травмировано – 202 человека, а на дорогах – 18.

Напомним, ранее мы писали о том, что после жалоб жителей и публикация в СМИ прокуратура оценила качество уборки снега и обработки улиц от гололеда. Сотрудники ведомства обнаружили множество нарушений. подробнее о них можно прочитать здесь.

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