Для горожан с газовыми плитами тарифы на электроэнергию поднимутся на 4% Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Алтайском крае повысится плата за электроэнергию с 1 июля 2022 года. Документ с новыми тарифами опубликовали на сайте профильного управления по государственному регулированию цен.

В этом году для горожан с газовыми плитами тарифы на электроэнергию поднимутся на 4% – с 4,5 руб. до 4,68 руб. Для населения со стационарными плитами – на 3,8% больше – 3,81 руб. вместо 3,67 руб. Для сельских жителей цены увеличатся на 3,97% – с 3,52 руб. за киловатт-час до 3,66 руб.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайском крае подорожает сжиженный газ. Его стоимость вырастет от 4,2 до 4,44%. Смена тарифов на него также произойдет с 1 июля текущего года.