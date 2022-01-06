Сжиженный газ подорожает в Алтайском крае в 2022 году

Цены вырастут с 1 июля 2022 года Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае в 2022 году вновь подорожает сжиженный газ. Как сообщили в региональном управлении по госрегулированию цен и тарифов, это произойдет с 1 июля этого года.

Цены были установлены без учета и с учетом доставки. В целом цены вырастут от 4,2 до 4,44%.

Цены вырастут с 1 июля 2022 года. Скриншот страницы Алтайского управления по госрегулированию цен и тарифов

Напомним, ранее жители региона уже жаловались на подорожание сжиженного газа. Это объясняли стоимостью доставки, цену на которую устанавливают сами газовики. После этого ФАС России подписала приказ о госрегулировании розничной цены газа в баллонах с доставкой.