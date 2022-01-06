Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 января 2022 6:47

Сжиженный газ подорожает в Алтайском крае в 2022 году

Управление по тарифам опубликовало новые расценки
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Цены вырастут с 1 июля 2022 года

Цены вырастут с 1 июля 2022 года

Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае в 2022 году вновь подорожает сжиженный газ. Как сообщили в региональном управлении по госрегулированию цен и тарифов, это произойдет с 1 июля этого года.

Цены были установлены без учета и с учетом доставки. В целом цены вырастут от 4,2 до 4,44%.

Цены вырастут с 1 июля 2022 года. Скриншот страницы Алтайского управления по госрегулированию цен и тарифов

Цены вырастут с 1 июля 2022 года. Скриншот страницы Алтайского управления по госрегулированию цен и тарифов

Напомним, ранее жители региона уже жаловались на подорожание сжиженного газа. Это объясняли стоимостью доставки, цену на которую устанавливают сами газовики. После этого ФАС России подписала приказ о госрегулировании розничной цены газа в баллонах с доставкой.