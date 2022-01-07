В Алтайском крае за сутки умерло 26 человек с коронавирусом

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 121 758 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки умерло 27 человек с коронавирусом. Как установили медики, у всех пациентов причиной смерти стал COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 121 758 человек, в т. ч. 10 811 детей. Выздоровели 104 349 человек (+ 416). Умерли 8 204 человека (+26), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 6 753 человека (+26), иные причины смерти – 1 451 человек (+0), - пишет оперштаб.

В Алтайском крае прививаются от коронавируса 1 165 663 жителей. Отметим, что 57 334 человека поставили первую прививку, а 1 050 029 - полностью привиты. Повторную вакцинацию прошли 58 300 человек.

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