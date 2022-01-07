На Алтае за сутки зарегистрировали 291 новый случай заболевания коронавирусом

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2857813 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 291 новый случай заболевания коронавирусом, при этом более 400 человек выздоровело. Об этом сообщает региональный оперштаб.

- Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2857813 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 211,74 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6492 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6682 за минувшие сутки, - пишет оперштаб.

На данный момент 1665 человек с подтвержденной инфекцией и 201 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19 получают лечение в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 377, из них подключено к аппаратам ИВЛ –179.

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