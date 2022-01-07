В санаториях и гостиницах Белокурихи нет свободных мест

Фото: АО "Курорт Белокуриха"

Все санатории и гостиницы Белокурихи перегружены в период новогодних каникул. Об этом сообщают “Вести-Алтай”.

Средняя стоимость проживания на одного человека за сутки начинается от 4000 рублей. При этом свободных мест практически нет, остаются только частные квартиры.

Отметим, что самые популярные места в городе - это горнолыжный комплекс «Благодать» и Мишина гора, постоять в очереди у подъемника придется 15-20 минут.

- Мишина гора становится одним из самых популярных мест для горнолыжников, это Белокуриха-2. Здесь совсем другой воздух, здесь совсем другие пейзажи. Покататься здесь стоит чуть дороже, чем в самой Белокурихе - 400 рублей в час. Белокуриха - 300 на «Благодати» и 1200 - это карта на день, - рассказывает Ирина Прокофьева, корреспондент “Вести-Алтай”.

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