На Алтае перестали субсидировать некоторые внутренние авиарейсы

На данный момент самолеты продолжают летать из столице Алтайского края в Екатеринбург, Казань, Красноярск и Иркутск Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае из-за отсутствия федеральных субсидий приостановили некоторые внутренние авиарейсы, сообщают “Вести-Алтай”. Речь идет о маршрутах из Барнаула в Новосибирск, Омск и Томск.

- Рейсы Барнаул-Томск авиакомпании «СиЛа», Барнаул-Новосибирск, который выполняла S7, и Барнаул-Омск авиакомпании UTair пока не осуществляются, - пишет издание.

Отметим, что авиарейс из Барнаула в Новосибирск был одним из самых востребованных, наполняемость составляла около 65%. На данный момент самолеты продолжают летать из столицы Алтайского края в Екатеринбург, Казань, Красноярск и Иркутск.

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