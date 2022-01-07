В Барнауле на перекрестке автомобилист снес фонарный столб

ДТП произошло по адресу улица 50 лет СССР, 12. ФОТО: Скриншот публикации "Инцидент Барнаул"

В Барнауле сегодня днем, 7 января, автомобилист врезался в опору уличного освещения. ДТП произошло по адресу: улица 50 лет СССР, 12. Фотографиями поделились очевидцы в группе “Инцидент Барнаул”.

- На улице 50 лет СССР в районе дома №12 водитель на старенькой Тойоте сбил опору уличного освещения, - говорится в публикации.

Очевидцы рассказывают, что на месте работают ДПС, МЧС, а водителя увезли на автомобиле скорой помощи. По данным “Инцидент Барнаул”, мужчина мог быть в нетрезвом виде.

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