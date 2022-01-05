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Происшествия5 января 2022 7:45

В Барнауле на перекрестке столкнулись иномарка и “скорая”

Госавтоинспекция проводит проверку
Антонина Лышова
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Водитель легкового автомобиля не уступил дорогу карете скорой помощи. ФОТО: Скриншот публикации "Инцидент Барнаул"

Водитель легкового автомобиля не уступил дорогу карете скорой помощи. ФОТО: Скриншот публикации "Инцидент Барнаул"

В Барнауле сегодня, 5 января, на пересечении улиц Антона Петрова и Островского столкнулись иномарка и карета скорой помощи. Видео ДТП опубликовали в группе “Инцидент Барнаул”.

В аварии пострадало два пассажира “скорой”, им оказали медицинскую помощь в городской больнице №1, госпитализация не потребовалось. На данный момент региональная Госавтоинспекция проводит проверку.

Предварительно уставлено, что водитель легкового автомобиля не уступил дорогу карете скорой помощи, хотя машина двигалась со включенными специальными звуковыми и световыми сигналами.

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