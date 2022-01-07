В Алтайском крае обеспокоены положением казахских студентов, которые уехали на каникулы домой

Студенты из Казахстана должны вернуться на учебу в Алтайский край через две недели Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Алтайской национально-культурной автономии казахов Мурат Бекмуратов выразил обеспокоенность положением казахских студентов, которые учатся в алтайских вузах, но уехали на каникулы домой. Об этом сообщают “Вести-Алтай”. Они должны вернуться на учебу через две недели.

Также Мурат Бекмуратов отметил, что в регионе живет около девяти тысяч казахов, при этом многие их них родились в России. По словам главы автономии, протестных настроений у них нет.

Отметим, что обстановка в Казахстане на границе с Алтайским краем в Павлодаре стабильная, правоохранители полностью контролируют ситуацию. Ранее мы писали о том, что рассказывают родственники жителей Алтайского края, которые живут в Казахстане

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