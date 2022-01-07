Алтайским школьникам не буду продлевать зимние каникулы

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направляла запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова, чтобы продлить каникулы до 16 января Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае школьники сядут за парты 10 января. Зимние каникулы в образовательных учреждениях продлевать не будут. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.

В пресс-службе отметили, что начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Наталья Полосина заявила следующее:

- У нас ситуация по ковиду и ОРВИ стабилизирована, поэтому рассматривать вопрос о продлении каникул преждевременно", – отметила Наталья Полосина.

Напомним, ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направляла запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова, чтобы продлить каникулы до 16 января. По ее мнению, это бы снизило риски распространения коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае появится трехуровневый музей геологии «Подземелье Кощея»

Его хотят открыть летом 2022 года рядом с Белокурихой (подробнее)