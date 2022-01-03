На Алтае появится трехуровневый музей геологии «Подземелье Кощея»

В музее будут представлены геологические объекты Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Алтайском крае планируют открыть интерактивный трехуровневый музей «Подземелье Кощея». Он появится рядом с Белокурихой летом 2022 года, сообщает Тасс.

- Музей станет новым объектом образовательного туризма. Трехуровневое здание будет имитировать подземное царство Кощея. В экспозиции музея будут собраны образцы различных ископаемых нашего региона, а знакомство с геологическим богатством края будет осуществляться через интерактивное сказочное шоу, - пишет издание.

Предполагается, в музее будет представлено более 200 объектов. А площадь объекта составит порядка 400 квадратных метров.