Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды3 января 2022 5:07

На Алтае появится трехуровневый музей геологии «Подземелье Кощея»

Его хотят открыть летом 2022 года рядом с Белокурихой
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
В музее будут представлены геологические объекты

В музее будут представлены геологические объекты

Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Алтайском крае планируют открыть интерактивный трехуровневый музей «Подземелье Кощея». Он появится рядом с Белокурихой летом 2022 года, сообщает Тасс.

- Музей станет новым объектом образовательного туризма. Трехуровневое здание будет имитировать подземное царство Кощея. В экспозиции музея будут собраны образцы различных ископаемых нашего региона, а знакомство с геологическим богатством края будет осуществляться через интерактивное сказочное шоу, - пишет издание.

Предполагается, в музее будет представлено более 200 объектов. А площадь объекта составит порядка 400 квадратных метров.