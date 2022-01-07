На Алтае полицейские помогли найти потерявшихся лошадей фермеру

В поисках приняли участие четыре сотрудника Фото: Олег УКЛАДОВ

В Краснощековском районе полицейские помогли вернуть потерявшихся лошадей фермеру. Об этом сообщает МВД России по Алтайскому краю.

- В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Краснощековский» поступило заявление от жителя села Суетка, мужчины 1966 года рождения, который сообщил о том, что с вольных выпасов не вернулись принадлежащие ему десять лошадей гнедой масти, - пишет ведомство.

В поисках приняли участие четыре сотрудника. Они на двух снегоходах объехали ближайшие окрестности и рядом с лесом обнаружили животных. Скакунов вернули фермеру.

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