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Общество6 января 2022 3:30

В Барнауле нашли пропавшего в лесу подростка

Мальчик исчез во время прогулки в лесу
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Мальчик исчез во время прогулки в лесу

Мальчик исчез во время прогулки в лесу

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле нашли 15-летнего подростка, пропавшего в лесу во время прогулки. Об этом сообщили на странице поискового отряда “Лиза Алерт” в Алтайском крае.

Ранее сообщалось, что мальчик ушел с территории стрелкового комплекса “Олимпийский” в лес и не вернулся. При себе у него были лыжи и палки. Для поисков ребенка активисты попросили предоставить снегоходы.

К ночи поисковики сообщили, что пропавшего нашли живым. О его состоянии здоровья ничего неизвестно.