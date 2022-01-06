В Барнауле нашли пропавшего в лесу подростка

Мальчик исчез во время прогулки в лесу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле нашли 15-летнего подростка, пропавшего в лесу во время прогулки. Об этом сообщили на странице поискового отряда “Лиза Алерт” в Алтайском крае.

Ранее сообщалось, что мальчик ушел с территории стрелкового комплекса “Олимпийский” в лес и не вернулся. При себе у него были лыжи и палки. Для поисков ребенка активисты попросили предоставить снегоходы.

К ночи поисковики сообщили, что пропавшего нашли живым. О его состоянии здоровья ничего неизвестно.