Задержка зарплат и приостановка работы банков: что рассказывают родственники жителей Алтайского края о ситуации в Казахстане

Интернет и мобильная связь в Казахстане практически не работают Фото: Анна Перевощикова

В Казахстане продолжаются беспорядки после роста цен на сжиженный газ. У многих жителей Алтайского края сейчас в республике проживают родственники, но связаться с ними удается крайне сложно, так как интернет и мобильная связь практически отключены. «Комсомолка» поговорила с жителями региона о том, что рассказывают им родственники о ситуации в Казахстане.

- Почти все мои родственники живут в Восточно-Казахстанской области в Шемонаихе - на границе с Алтайским краем. О том, что в стране идут массовые протесты, они узнали от нас по сотовой связи, так как уже утром, 5 января, интернет почти не работал, а к вечеру его отключили полностью. Все мессенджеры, социальные сети не работают, сотовая связь оставляет желать лучшего - дозвониться можно, но с сотой попытки, - рассказывает корреспондент «КП-Барнаул» Антонина Лышова.

6 января Антонине удалось связаться с тетей и дядей, проживающими в Шемонаихе. По их словам, дозвониться сложно даже до тех, кто проживает с ними в одном городе.

- Сегодня утром была массовая рассылка сообщений о том, что в стране введены режим ЧП и комендантский час. Нигде не работает безналичный расчет, покупку оплатить можно только наличными. По факту о том, что происходит в стране, мы можем узнать только по ТВ. Информацию узнаем из российских новостей, так как местные каналы не работают, - пояснила тетя собеседницы Надежда.

Местные жители добавили, что многие общественные объекты сейчас закрыты, работодатели распустили сотрудников по домам.

Тем временем, 5 января в Усть-Каменогорске протестующие собрались у акимата по поводу низких зарплат и высоких цен. Полицейским удалось быстро распустить митинг.

Спокойнее обстановка в Павлодаре. По словам жительницы Барнаула Анары Шагировой, там у нее сейчас находятся мама и два младших брата. В первый день протестов постоянная связь с семьей еще была: мать Анары рассказывала, что особой паники в Павлодаре не было, так как расстояние до эпицентра беспорядков довольно большое. А уже сегодня, 6 января, дозвониться удалось с большим трудом.

- Мама рассказывала, что в стране беспорядки, люди на улицу вышли. Но между Павлодаром и Алматой расстояние большое, поэтому они сильно не переживали, мол, стычки и стычки. Для всех происходящее в Казахстане стало неожиданностью, никто и подумать не мог, что обычные праздники так закончатся. Сейчас в Павлодаре более-менее спокойно. По словам мамы, скорее всего, будет задержка зарплат, так как банки с 6 января не работают, - пояснила Анара Шагирова.

Некоторым повезло меньше - дозвониться до родственников не удается. Как рассказал «Комсомолке» барнаульский студент Денис Орлов, он до сих пор не может связаться со своими бабушками и дедушками, которые живут в Талдыкоргане (Алматинская область), где протестующие разрушили памятник бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву.

- С пяти часов утра никак не могут дозвониться до родственников, до сих пор не получается хотя бы как-то связаться, очень переживаю, - поделился Денис.

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