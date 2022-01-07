В столице Алтайского края сгорела шиномонтажка

На месте происшествия работали пожарные. ФОТО: Скриншот публикации "Инцидент Барнаул"

В столице Алтайского края сгорело здание шиномонтажа вчера вечером, 6 января. Кадрами случившегося поделился очевидец в группе “Инцидент Барнаул”.

Известно, что шиномонтажка находится по адресу переулок Ядринцева, 67а. На месте происшествия работали пожарные, на момент публикации информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства выясняются.

Напомним, ранее мы рассказывали, что 1 января 2022 года в Алтайском крае в пожаре погибли три человека. Трагедия произошла во время пожара в селе Соусканиха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три человека погибли в огне в первый день года на Алтае

Пожар произошел в селе Соусканиха (подробнее)