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Общество2 января 2022 2:24

Три человека погибли в огне в первый день года на Алтае

Пожар произошел в селе Соусканиха
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Пожар тушили около часа.

Пожар тушили около часа.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае в первый день нового года погибли три человека. Трагедия произошла во время пожара в селе Соусканиха, сообщает краевое управление МЧС.

- Около 4 утра 1 января 2022 года от очевидца поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Красногорский район, с. Соусканиха, ул. Новая. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны дом горел открытым огнем, произошло обрушение перекрытия, - пишет ведомство.

Чтобы полностью потушить огонь потребовалось около часа. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Ее назовут после проведения экспертизы.