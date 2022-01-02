Три человека погибли в огне в первый день года на Алтае

Пожар тушили около часа. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае в первый день нового года погибли три человека. Трагедия произошла во время пожара в селе Соусканиха, сообщает краевое управление МЧС.

- Около 4 утра 1 января 2022 года от очевидца поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Красногорский район, с. Соусканиха, ул. Новая. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны дом горел открытым огнем, произошло обрушение перекрытия, - пишет ведомство.

Чтобы полностью потушить огонь потребовалось около часа. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Ее назовут после проведения экспертизы.