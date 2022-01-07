В Алтайском крае 7 января будет до -11 градусов

В Барнауле преимущественно без осадков
Фото: Антонина Лышова
В Алтайском крае температура воздуха днем составит от -6 до -11 градусов. По югу столбики термометров могут подняться до +1 градуса. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
- По югу местами слабый снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица, - обещают в Гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду. В Барнауле будет от -9 до -11 градусов, преимущественно без осадков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Символ года: истории тигров барнаульского зоопарка
От любви до ненависти и уникальных открытий (подробнее)