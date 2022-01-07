В Алтайском крае 7 января будет до -11 градусов

В Барнауле преимущественно без осадков Фото: Антонина Лышова

В Алтайском крае температура воздуха днем составит от -6 до -11 градусов. По югу столбики термометров могут подняться до +1 градуса. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

- По югу местами слабый снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица, - обещают в Гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду. В Барнауле будет от -9 до -11 градусов, преимущественно без осадков.

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