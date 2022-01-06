12-летний мальчик утонул в бассейне алтайского санатория

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В среду, 5 января, в бассейне санатория “Обские плесы” в Тальменском районе утонул 12-летний подросток. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в дневное время в бассейне “Бригантина” на территории санатория нашли тело мальчика с признаками утопления. Известно, что несовершеннолетний отдыхал там с родителями. В какой-то момент он скрылся под водой и так и не вынырнул.

- Следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), - отметили в следкоме.

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