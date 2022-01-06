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Происшествия6 января 2022 9:26

12-летний мальчик утонул в бассейне алтайского санатория

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В среду, 5 января, в бассейне санатория “Обские плесы” в Тальменском районе утонул 12-летний подросток. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в дневное время в бассейне “Бригантина” на территории санатория нашли тело мальчика с признаками утопления. Известно, что несовершеннолетний отдыхал там с родителями. В какой-то момент он скрылся под водой и так и не вынырнул.

- Следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), - отметили в следкоме.

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