На Алтае 2-летний мальчик утонул в баке с водой

Возбуждено уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Благовещенском районе мальчик утонул в баке с водой. Ребенка, которому было 2 года 10 месяцев, оставили без присмотра. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета.

- 10 июня на территории домовладения в одном из сел Благовещенского района в наполненном водой баке было обнаружено тело ребенка в возрасте 2 лет 10 месяцев. Предварительно причиной смерти явилась механическая асфиксия вследствие утопления в воде, - рассказали следователи.

Мальчик воспитывался в многодетной семье. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).