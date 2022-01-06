Из Барнаула до Ярового будет ходить туристический поезд

Маршрут планируют запустить к лету следующего года
Фото: Олег УКЛАДОВ
Из Барнаула до Ярового будет ходить скоростной туристической поезд. Как пишет “Амител” со ссылкой на замминистра транспорта Алтайского края Дмитрия Коровина, время в пути составит всего 4,5 часа.
Маршрут разработали специально для перевозки туристов до города-курорта. Первый рейс могут осуществить уже летом 2023 года.
- Если сравнить автобусы и поезда с "Просторами Алтая", то сразу заметите: цена ниже, а качество услуг намного лучше. Если всё получится, то к лету 2023 года запустим маршрут до Ярового на теплотяге. Маршрут пройдёт по ветке через станцию Ребриха. Сейчас нам необходимо закупить дополнительное количество вагонов, - отметил чиновник.
В настоящий момент, чтобы добраться до Ярового из Барнаула, требуется около 9 часов.
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