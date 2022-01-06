На Алтае мужчина в погоне за новогодними подарками нарвался на мошенников

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Волчихинского района пострадал от действий мошенников, когда хотел получить подарки на Новый год. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, рекламу подарков он увидел в интернете.

Мужчина 1971 года рождения установил на телефон приложение, в котором он получил три бесплатных билета на подарки на общую сумму 251 тыс. рублей. Правда, чтобы ими воспользоваться, нужно было активировать счет. Для этого мужчина совершил восемь операцию на 10 тыс. рублей. Когда он понял, что стал жертвой аферистов, то подал заявлению в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

- Уважаемые жители края, будьте бдительны! Чтобы не стать жертвой обмана, с осторожностью относитесь к любым сообщениям и предложениям, поступающим в ваш адрес, тем более, когда они связаны с получением какой-либо финансовой выгоды, - отметили в управлении.

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