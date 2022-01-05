Житель Заринска перевел мошенникам более 2 млн рублей

Правоохранители устанавливают личности мошенников и все обстоятельства произошедшего. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 55-летний житель Заринска перечислил мошенникам два миллиона 242 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Полицейские расследуют дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

В полиции мужчина рассказал, что в интернете увидел объявления о заработке на инвестициях, зарегистрировался на сайте, после чего ему позвонил мужчина, пообещавший помощь в следках. Затем потерпевший зарегистрировался в специальном приложении на телефоне и в период с 16 по 30 декабря переводил мошенникам частями деньги, при этом потерпевший не получил никакого заработка, поэтому обратился в полицию.

На данный момент правоохранители устанавливают личности мошенников и все обстоятельства произошедшего. Установлено, что потерпевшему звонили с номеров, которые ранее уже фигурировали в похожих преступлениях.

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