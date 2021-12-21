Губернатор Томенко рассказал о планах на барнаульский аэропорт

«Новапорт» займется модернизацией аэровокзала. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край передаст контрольный пакет акций барнаульского аэропорта компании «Новапорт». Об этом на итоговой пресс-конференции, состоявшейся 21 декабря, сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

- Пандемия серьезно повлияла на транспортную отрасль в целом, в том числе на авиаперевозки. По итогам 2019 года авиа пассажиропоток в регионе был 530 тысяч человек, а по итогам 2020 года - около 300 тысяч человек. То есть наблюдается падение почти в два раза. Показатели аэропорта просели. В этом году начался процесс восстановления, и я надеюсь, что цифры 2019 годы будут достигнуты, - отметил губернатор.

На данный момент, по словам губернатора, 52% акций аэропорта принадлежит государству в лице Алтайского края (данный пакет контролирует Управление госимущества и Министерство транспорта), еще 48 % - партнерской компании «Новапорт».

- Хотел бы отметить, что это проверенная компания с прекрасной репутацией - не пустышка, не однодневка. Имеет базу новосибирском аэропорту и большое количество проектов по стране, - заявил Виктор Томенко.

Чтобы простимулировать «Новапорт» на работу в барнаульском аэропорту, регион принял решение выпустить дополнительные акции и продать их данной компании.

- К уже имеющемуся количеству акций, мы выпустим еще практически такое же их число. Их выкупит «Новапорт» и положит деньги на счет аэропорта. Эти деньги станут источником для начала работ по развитию аэровокзального комплекса, по сути дела, нового комплекса. В итоге получается, что мы ничего не продаём, но наш пакет становится меньше, потому что акций стало больше. Теперь у нас 25% плюс одна акция, у «Новапорта» – 75% минус одна акция, - рассказал Виктор Томенко.

С этой целью была проведена оценка имущественного комплекса АО "Авиапредприятие "Алтай". Согласно данным, которые привел губернатор, в 2019 году стоимость акций составляла 740 млн рублей, но по оценкам середины этого года они подешевели до 580 млн рублей. Удешевление произошло из-за снижения пассажиропотока во время пандемии. Губернатор отметил, что будет справедливо, если партнеры выкупят акции по ценам, когда аэропорт работал в привычном режиме в полную силу, тогда это не вызовет никаких вопросов со стороны государственных ведомств. Виктор Томенко отметил, что в данный момент имеются почти все согласования о сотрудничестве с партнерами, осталось получить последний документ от Центробанка, после этого начнется следующий этап реализации проекта.

«Новапорт» займется модернизацией аэровокзала. Напомним, еще в 2020 году компания предложила проект нового аэровокзального комплекса площадью около 8 тысяч квадратных метров, который будет обслуживать внутренние воздушные линии. Старый же терминал предложили реконструировать под международные авиаперевозки.

- Взлётно-посадочная полоса также требует реконструкции. Вложить туда нужно миллиардов десять. Сначала нужно сделать проект. Партнёры готовы разработать его за свои деньги, это будет стоить еще несколько сотен миллионов рублей. Хорошая история. Сейчас все документы получим и в следующем году запускаемся, – отметил губернатор.

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