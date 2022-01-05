На Алтае спасатели проводят рейды по соблюдению правил безопасности на водоемах зимой

Инспекторы провели 94 профилактические беседы, в том числе с рыбаками Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Во время новогодних праздниках спасатели проводят рейды по соблюдению правил безопасности на водоемах зимой, сообщает ГУ МЧС России по региону. Инспекторы патрулируют те места, где люди чаще всего выходят на лед.

В регионе открыто только три ледовые переправы через Обь в Каменском, Усть-Пристанском, Шелаболихинском районах. Уже проведено 10 патрулирований в разных городах региона, в ходе которых установили один аншлаг, организовали контроль девяти мест, где люди чаще всего выходят на лед. Также инспекторы провели 94 профилактические беседы, в том числе с рыбаками, им напомнили о средствах спасения.

- Кататься на тюбингах по склонам и берегам водоемов, съезд с которых происходит на ледовое покрытие водоема, небезопасно. Катание на коньках, «плюшках» и лыжах должно осуществляться только на специально оборудованных площадках и территориях, - отметили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В минприроды объяснили, почему туристы провалились под лед на лебедином озере на Алтае

Наблюдать за птицами можно только со специально оборудованных смотровых мостков (подробнее)