В минприроды объяснили, почему туристы провалились под лед на лебедином озере на Алтае

Озеро не замерзает, поэтому на нем зимуют сотни лебедей Фото: Герман Архаров

Несколько человек провалились под лед на озере Светлом в Советском районе Алтайского края 3 января, потому что пошли в обход смотровых мостков. Обошлось без тяжелых последствий, сообщили в минприроды региона.

Озеро Светлое не замерзает, именно поэтому на нем зимуют сотни лебедей, посмотреть на которых приезжают тысячи туристов со всей России. Вдоль берегов может появляться некрепкий лед, находиться на котором людям небезопасно.

Для предотвращения чрезвычайных происшествий в новогодние каникулы в Лебедином заказнике усилили режим охраны. Для организации потоков посетителей и соблюдения порядка там будут работать несколько дополнительных инспекторов из штата учреждения. Через громкоговоритель туристов оповещают о правилах нахождения на территории заказника. Красными лентами перекрыли возможные места прохождения людей к воде.

– Минприроды Алтайского края напоминает о необходимости заботиться о личной и общественной безопасности и не подвергать себя и окружающих риску. Наблюдать за птицами разрешается только со специально оборудованных смотровых мостков, – подчеркнули в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что около 20 человек провалились под лед на озере Светлое в Алтайском крае. ЧП произошло 3 января. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Справка КП

Заказник «Лебединый» работает с 1973 года. Озеро Светлое не замерзает зимой из-за теплых ключей, бьющих в водоеме. Это один из двух водоем в России, где зимуют лебеди. Ежегодно сюда прилетают до 700 этих благородных пернатых и 2-2,5 тысячи уток. В заказник птицы прибывают в ноябре и разлетаются по окрестным водоемам. По мере их замерзания лебеди концентрируются на озере Светлом. Улетают они в первой декаде апреля.

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