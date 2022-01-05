Жительница Алтайского края заколола мужа ножницами после 25 лет брака

Женщина дала признательные показания. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 2 января после застолья с распитием спиртных напитков женщина заколола мужа канцелярскими ножницами. Об этом сообщает РЕН ТВ. Известно, что супруги прожили вместе 25 лет.

Как пишет интернет-портал, муж и жена выпивали дома, в гостях у них был приятель. Изначально женщина рассказывала, что вечером отправилась спать, а только утром увидела, что супруг лежит с воткнутыми канцелярскими ножницами в сердце. Со слов женщины, он вытащила ножницы и сразу позвонила в скорую помощь, а также родственникам.

Их общий приятель скрылся с места преступления, но следователи его задержали, а также установили, что убила мужчину жена. Женщина дала признательные показания. На данный момент, как пишет РЕН ТВ, возбуждено уголовное дело, с подозреваемой взяли подписку о невыезде.

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