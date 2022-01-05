На Алтае охотник случайно застрелил брата, перепутав его с зайцем

По данному факту следователи возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайской крае 53-летний мужчина случайно застрелил брата на охоте, перепутав его с зайцем. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

По данным интернет-портала, происшествие случилось 3 января в лесу рядом с поселком Тальменка. Мужчины вместе отправились на охоту, утром услышали шорох, один из братьев решил выманить зайца и зашел в кусты. Другой, среагировав на звук, выстрелил и попал не в зверька, а в голову брата. Мужчина умер от ранения.

Известно, что братья работали водителями на местной станции скорой помощи. Сейчас, как пишет РЕН ТВ, по данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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