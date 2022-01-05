В Алтайском крае за сутки выявили 319 заболевших коронавирусом

Всего за период пандемии в регионе выявили 121 174 заболевших коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайской крае выявили 319 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за период пандемии в регионе выявили 121 174 заболевших COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб.

- Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2844709 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 213,61 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6274 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6554 за минувшие сутки, - пишет оперштаб.

По последним данным выздоровело еще 998 человек. Еще 1660 жителей с подтвержденной инфекцией получают лечение в больницах.

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