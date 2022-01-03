Группа полураздетых спортивных мужчин провела забег по Бийску

Спортсмены отметились в нескольких точках города. Фото: instagram.com/susloparov.vladimir1970

В Бийске была замечена группа полуобнаженных мужчин спортивного телосложения. Они пробежали по улицам города в мороз 1 января. Фотографии с пробежки опубликованы в социальных сетях одного из участников пробежки.

- Ударили пробегом ЗОЖ 1 января с клубом моржей г Бийска, - написал на своей странице Владимир Суслопаров.

Спортсмены отметились в нескольких точках города - у здания городской администрации, на главной городской елке, у здания Бийского вокзала.