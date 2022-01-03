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Спорт3 января 2022 3:28

Группа полураздетых спортивных мужчин провела забег по Бийску

Клуб моржей устроил новогоднюю пробежку
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Спортсмены отметились в нескольких точках города. Фото: instagram.com/susloparov.vladimir1970

Спортсмены отметились в нескольких точках города. Фото: instagram.com/susloparov.vladimir1970

В Бийске была замечена группа полуобнаженных мужчин спортивного телосложения. Они пробежали по улицам города в мороз 1 января. Фотографии с пробежки опубликованы в социальных сетях одного из участников пробежки.

- Ударили пробегом ЗОЖ 1 января с клубом моржей г Бийска, - написал на своей странице Владимир Суслопаров.

Спортсмены отметились в нескольких точках города - у здания городской администрации, на главной городской елке, у здания Бийского вокзала.