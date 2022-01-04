Автобус насмерть сбил пешехода в Бийске

Женщина скончалась на месте аварии Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 4 января в Бийске автобус сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте аварии, сообщает региональное управление МВД.

– По предварительным данным установлено, что водитель междугороднего автобуса Asia Cosmos маршрута «Барнаул – Петропавловское» допустил наезд на пешехода – женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, – отметили в ведомстве.

В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия. Полицейские выясняют все обстоятельства этой аварии.

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 3 января в Алтайском крае произошло ДТП, в котором погиб один человек, пассажир автомобиля Audi.