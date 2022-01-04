Мошенники выманили у жителя Алтая 3,7 млн рублей

Мужчина перевел все свои сбережения Фото: Олег УКЛАДОВ

Лжесотрудник банка выманил у жителя Тальменского района Алтайского края 3,7 млн рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело, пишет региональное управление МВД.

В один из дней мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Он напугал жителя Алтая и рассказал, что мошенники пытаются украсть с его счета деньги. В итоге, желая сохранить свои накопления, мужчина перевел их мошенникам. Всего житель Тальменского района потерял 3,7 млн рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленника ищут.

Ранее мы писали о том, что не так давно два факта крупного мошенничества произошли в Алтайском крае. У одной из жительниц региона похитили более 7 млн рублей, а у другой 6,5 млн.