Выстрелил из "травмата": у барнаульца начались проблемы с полицией после того, как он спас девушку с ребенком от собак

Делом занимается алтайская полиция. Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула 29 декабря спас девушку с ребенком от стаи бродячих собак и теперь из-за этого у него начались проблемы с полицией, об этом мужчина написал в паблике «Инцидент Барнаул».

- Днем мы вышли с другом с остановки трамвая №5 «СНТ Трансмаш» и пошли в сторону улицы Веры Кащеевой через садоводство, перед нами шла девушка с маленьким ребенком, выбежала стая собак и начала к ним приставать. Ребенок сильно испугался и начал плакать. У меня при себе имелся травматический пистолет, соответственно, я имел на него разрешающие документы, - рассказал мужчина.

После нескольких выстрелов в воздух собаки отстали. Из-за этого, по его словам, у него возникли проблемы с правоохранительными органами - мимо проезжали ППС-ники, которые услышали выстрелы, и теперь проводят проверку по поводу стрельбы в населенном пункте. Сейчас мужчина разыскивает девушку, которая может подтвердить случившееся.

- У меня изъяли оружие за защиту людей и свою безопасность. Зачем я, спрашивается, тратил свое время и деньги для получения разрешения. Оружие для этого и нужно, для самообороны. Я должен был допустить нападение на ребенка?, - удивляется барнаулец.

Мы попросили пресс-службу краевого МВД прокомментировать ситуацию.

- 29 декабря в вечернее время в дежурную часть УМВД России по г. Барнаулу поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Монтажников краевой столицы слышатся звуки выстрелов. На место незамедлительно был направлен ближайший экипаж патрульно-постовой службы полиции. По прибытии сотрудниками предварительно было установлено, что во дворе многоквартирного дома двое мужчин стреляют по бутылкам из травматического пистолета. Для разбирательства они были доставлены в дежурную часть. Оружие было изъято. Установлено, что травматический пистолет принадлежит одному из мужчин, зарегистрирован в установленном порядке. В настоящее время по данному факту проводится проверка, - пояснили в ведомстве.

Если окажется, что никаких собак не было, а парни палили по бутылкам, хозяин "травмата" может лишиться своего пистолета и получить штраф до 100 тыс. рублей (ч.3 ст.20.13 КоАП).