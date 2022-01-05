В Барнауле покажут хореографический спектакль «Конек-Горбунок»

Спектакль поставила балетмейстер из Санкт-Петербурга Надежда Калинина Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в Государственной филармонии Алтайского края покажут хореографический спектакль «Конек-Горбунок» на музыку Родиона Щедрина. Об этом сообщает Минкультуры региона.

Представления состоятся 5 и 6 января в 14:00. Отметим, что в постановке принимает участие ансамбль русского танца «Огоньки» имени Гарри Полевого. Спектакль поставила балетмейстер из Санкт-Петербурга Надежда Калинина. Всю интересующую информацию можно уточнить по телефону: (3852) 50-05-20.

- Это настоящая сказка, в которой волшебство создается и удивительной музыкой, и артистизмом танцоров, и яркостью их костюмов, и художественным словом, и видеорядом. Важно отметить, что спектакль «Конек-Горбунок» мы предназначаем не детской, а именно семейной аудитории, - пишет ведомство.

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