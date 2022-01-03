В молодежном театре Алтае прошла премьера спектакля «Свободная пара»

Премьерные показы «Свободной пары» продлятся до 7 января. Фото: Евгения Савина

В Молодежном театре Алтая 2 января состоялся премьерный показ спектакля «Свободная пара» по пьесе итальянского драматурга Дарио Фо, говорится на официальном сайте регионального правительства.

- Стендап-комедию по пьесе итальянского драматурга Дарио Фо поставил главный режиссер МТА Алексей Серов, - сообщается на портале.

Постановка представляет собой воспоминание о совместных годах семейной пары. Герои пытаются вернуть давно утраченный смысл таким понятиям, как счастье, любовь, семья. Эффект от всего происходящего усилен приемом «театр в театре».

Премьерные показы «Свободной пары» продлятся до 7 января.