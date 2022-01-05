В столице Алтайского края за 2021 год квартиры на вторичном рынке подорожали на 28%

За декабрь 2021 года в Барнауле подорожали комнаты, коммерческие помещения, при этом немного подешевели дома Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле в декабре 2021 года снова подорожали цены на квартиры. На вторичном рынке стоимость квадрата увеличилась с 71,3 до 73,6 тыс рублей. По данным Алтайского портала недвижимости рост за год составил 28%.

Также подорожали квартиры в новостройках, цена квадратного метра увеличилась с 70,1 до 73,4 тыс рублей. При этом дороже стали и маленькие, и большие квартиры. За год цены на первичном рынке подорожали на 26,7%.

За декабрь увеличились в цене комнаты, коммерческие помещения, при этом немного подешевели дома, из-за того, что собственники элитных коттеджей делают скидки, так как долго не могут продать жилье.

- При этом на рынке недвижимости Барнаула продолжается сокращение предложений. За минувший год в базе объявлений Алтайского портала недвижимости стало примерно на 24% меньше лотов, - пишет Алтайский портал недвижимости.

Дефицит связан с тем, что в период спроса в Барнауле покупатели приобрели почти все варианты, а на данный момент в продажу новые объекты практически не выходят.

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