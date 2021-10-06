В Барнауле выросли цены на квартиры с плохим ремонтом

Дорожают и новостройки, это связано с сезонным спросом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле за сентябрь выросли цены на жилье, средняя стоимость одного квадратного метра повысилась с 65,5 до 67,7 тысяч рублей, сообщает Алтайский портал недвижимости. Чаще на продажу выставляют маленькие квартиры, где квадрат стоит дороже.

Покупатели приходят с первичного рынка на вторичный, поэтому некоторые собственники слишком завышают цены не только на новые дома, но и на квартиры с плохим ремонтом. Стоимость за квадратный метр может доходить до 85-95 тысяч рублей. Дорожают и новостройки, это связано с сезонным спросом. Цена за квадратный метр в среднем составляет 64,3 тысяч рублей.

Отметим, что рост цен наблюдается на дома поменьше, а коттеджи, наоборот, падают в цене. Дороже стали стоить гаражи и некоторая коммерческая недвижимость.

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