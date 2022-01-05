На Алтае 5 января обещают небольшой снег и гололедицу

На большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде снега. Фото: Татьяна Гейнрих

В Алтайском крае температура воздуха составит -4... +1 градуса. Местами столбики термометров опустятся до - 5... -10 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. Ветер будет дуть юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду.

- На большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Местами гололедные явления, метели, туман. На дорогах сильная гололедица, - обещают синоптики.

В Барнауле будет немного теплее от -1... -3 градуса. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах будет сильная гололедица

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