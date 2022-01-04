В Алтайском крае произошло смертельное ДТП у заправки

Еще один человек пострадал Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 3 января в Алтайском крае произошло ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

– По предварительным данным, водитель Audi A3 ехал со стороны Новосибирска в направлении Барнаула и при перестроении не справился с управлением. Он допустил наезд на металлическое ограждение, расположенное на правой обочине по ходу движения транспортного средства, после чего столкнулся с грузовиком MAN с прицепом, который заправлялся на АЗС, – отметили в ведомстве.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия погиб пассажир Audi A3, мужчина 1995 года рождения. Водитель иномарки получил травмы, его госпитализировали. Мужчина, который управлял грузовиком, не пострадал.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.