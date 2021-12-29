Барнаульцам передали ключи от квартир в одной блок-секции ЖК Парковый

Комплекс возводится за счет эскроу Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле ввели в эксплуатацию одну из блок-секций в ЖК Парковый. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, жильцам уже передали ключи от квартир.

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города выдал разрешение на эксплуатацию третьей секции многоквартирного жилого дома по улице Парковой.

- Ранее в профильный комитет от АО СЗ «Барнаулкапстрой» поступили соответствующие заявление и документы, в том числе заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. Застройщиком организована передача жильцам ключей от квартир одной блок-секции, - отметили в мэрии.

Напомним, дом возводится на эскроу-счета. Из-за непростой ситуации в компании Барнаулкапстрой сроки сдачи объекта сдвинулись. Для решения вопроса в мэрии была создана рабочая группа.

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