В мэрии Барнаула вновь обсудили судьбу проблемного ЖК «Парковый»

Администрацией города совместно с компанией прорабатывает несколько вариантов достройки дома по ул. Парковая,71. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

4 марта в Барнауле прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам завершения строительства жилого комплекса «Парковый», сообщает пресс-служба мэрии.

О ситуации на объекте доложил руководитель «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов. На данный момент наибольшая готовность у третьей блок-секции – свыше 80%, но, по словам Шумова, застройщик - СК «Панорама» сейчас практически не работает.

– Подрядчику выплачен аванс, но темпы и организация работ нас не устраивают. Есть намерение сменить подрядчика, - рассказал Сергей Шумов.

Вместе с тем поиски нового подрядчика осложняется заявлением в суде о признании «Барнаулкапстроя» банкротом. Администрацией города совместно с компанией прорабатывает несколько вариантов достройки дома по ул. Парковая,71. Создается «дорожная карта», на которой будут отражены возможные сценарии развития событий.

– Нами рассматриваются все варианты, чтобы завершить стройку и дать людям возможность получить свое жилье, – отметил глава города Вячеслав Франк.

На заседании присутствовали представители дольщиков. Их заверили, что встречи с ними в администрации будут проводить регулярно.