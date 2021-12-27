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Общество27 декабря 2021 7:42

В Барнауле выпустили из-под домашнего ареста обвиняемого в драке на Старом базаре

При этом Михаилу Старцеву запрещено покидать краевую столицу
Герман Архаров
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Судья заявила, что сейчас нет оснований держать Старцева под домашним арестом

Судья заявила, что сейчас нет оснований держать Старцева под домашним арестом

Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице суд отпустил из-под домашнего ареста Михаила Старцева, обвиняемого по делу о драке на Старом базаре. Об этом пишет «Толк».

– Срок домашнего ареста обвиняемого заканчивался 8 января. Адвокаты отметили, что ранее суд, ограничивая его свободу, в качестве причины указывал тот факт, что судебное следствие еще не окончено, а сам Старцев еще не дал показания. Но 27 декабря его допросили – отмечает издание.

В итоге судья заявила, что сейчас нет оснований держать Старцева под домашним арестом, потому что дело фактически приблизилось к прениям сторон. Оставшееся время до приговора он проведет на свободе. При этом Михаилу Старцеву запрещено покидать краевую столицу , он обязан явиться по первому требованию правоохранителей.

Напомним, резонансная драка на Старом Базаре в Барнауле произошла в ночь на 27 июля. Подробнее об этом можно прочитать здесь.