В суд направили дело о драке на Старом базаре

Сторона потерпевшего заявила гражданский иск на общую сумму более 41 млн рублей. Фото: pixabay.com

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дело по факту драки на Старом базаре. 38-летний Михаила Старцева обвиняется по статье 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следкома.

Драка произошла в ночь на 27 июля возле бара «Брют» на Старом базаре. По данным следствия, во время конфликта обвиняемый, подойдя со спины к 40-летнему Павлу Рохлову, с силой ударил его кулаком по нижней челюсти справа, отчего потерпевший упал, ударившись головой о землю. Спустя некоторое время Рохлов скончался от черепно-мозговой травмы на месте происшествия.

– В ходе предварительного следствия обвиняемый своей вины не признал, утверждая, что умысла на причинение потерпевшему тяжких телесных повреждений у него не было, а удар он нанес с целью обороны. Однако доводы мужчины опровергаются собранными следствием доказательствами, в том числе показаниями свидетелей, видеозаписью конфликта, а также результатами судебно-медицинских экспертиз, – сообщают в пресс-службе краевого Следкома.

Сторона потерпевшего заявила гражданский иск на общую сумму более 41 млн рублей.

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