В Барнауле утвердили нового представителя городской Счетной палата

Исполнять обязанности Ирина Анцупова начнет с 28 декабря 2021 года.
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Новой представителем Счетной палата Барнаула стала Ирина Анцупова. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
На протяжении 17 лет чиновница курировала контрольно-ревизионный отдел, отдел финансирования городского хозяйства. Исполнять обязанности представителя городской Счетной палаты Ирина Анцупова начнет с 28 декабря 2021 года. Чиновница отметила главную задачу:
- Основная задача — проверка эффективности и законности расходов средств из городского бюджета, управления имуществом и отчётностью, - подчеркнула Ирина Анцупова.
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