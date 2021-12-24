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Общество24 декабря 2021 10:04

В Барнауле утвердили нового представителя городской Счетной палата

Им стала Ирина Анцупова
Антонина Лышова
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Исполнять обязанности Ирина Анцупова начнет с 28 декабря 2021 года.

Исполнять обязанности Ирина Анцупова начнет с 28 декабря 2021 года.

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Новой представителем Счетной палата Барнаула стала Ирина Анцупова. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

На протяжении 17 лет чиновница курировала контрольно-ревизионный отдел, отдел финансирования городского хозяйства. Исполнять обязанности представителя городской Счетной палаты Ирина Анцупова начнет с 28 декабря 2021 года. Чиновница отметила главную задачу:

- Основная задача — проверка эффективности и законности расходов средств из городского бюджета, управления имуществом и отчётностью, - подчеркнула Ирина Анцупова.

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